أجمل إطلالات النجمات من توقيع إيلي صعب

يُزيّن إيلي صعب إطلالات النجمات في مختلف المناسبات، لا سيّما على السجادة الحمراء، وكما هو معروف فإنّ تصميماته تزيدهنّ جمالا وأناقة، إذ إنه يعرف تمامًا ما الذي يناسب النساء، وكيف يُبرز أجمل ما فيهنّ عن طريق الموضة والأزياء، ولهذا اخترنا لكِ اليوم بالصور من إيلي صعب، أجمل إطلالات النجمات العربيات والعالميات التي تألقن بها مؤخرًا في مختلف المناسبات، وإليكِ بعض الأمثلة.

نادين لبكي في فستان باللون الأزرق

اختارت نادين لبكي مؤخرًا في مهرجان كان 2019، إطلالة مشرقة باللون الأزرق النيلي، وكانت عبارة عن فستان مميز بتصميم ناعم من إيلي صعب بقصة الكتف الواحد، ومتفاوت الأطوال من الأمام، ومزين بالكشكش بطريقة ناعمة، ونسقت معه صندلًا ذهبيًّا بكعب عالٍ ومجوهرات ماسية بارزة.

أمبر هيرد في إطلالة دراماتيكية

أمبر هيرد أيضًا من النجمات العالميات اللاتي تألقن على سجادة مهرجان كان، في تصميم لإيلي صعب، وكان خيارها فستانا بقصة الكتف الواحد باللون الأحمر العنابي، مزينًا بالكشكش بطريقة لافتة، وله شق طويل على الساق، ونسقت معه جزمة بكعب عالٍ باللون الأحمر من الجلد، ومجوهرات ماسية بارزة.

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سيرين عبدالنور في إطلالة ناعمة

سيرين عبدالنور شاهدناها في إحدى المناسبات، واختارت فستانًا بتصميم جمع بين الأناقة والعصرية من إيلي صعب، مصنوعًا من قماش الدانتيل الفاخر باللون الأسود، تصميمه مميز بقصة الكورسيه من الأعلى، وتنورته منسدلة وواسعة، وقد نسقت معه مجوهرات ناعمة.

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أوليفيا وايد في بدلة براقة

النجمة أوليفيا وايلد اختارت إطلالة مختلفة من إيلي صعب، وكانت عبارة عن بدلة رسمية مصنوعة من الترتر البراق باللون الأخضر الزيتي، تصميمها أنيق، مؤلفة من جاكيت بليزر له صفَّا أزرار وبنطال بقصة أرجل واسعة، وأكملت اللوك بحذاء أسود بكعب عالٍ ومجوهرات ناعمة

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