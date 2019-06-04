جينيفر لوبيز تتألّق في جاكيت أنيق بلون البينك

يُفضّل الجميع ارتداء الملابس الخفيفة في فصل الصيف، لكن السيدات العاملات يعرفن أنه أحيانًا يجب عليهن ارتداء الملابس الرسمية، فبقدر ما نود ارتداء شيء قصير الأكمام للعمل لكن في معظم الوقت يتطلب الأمر ارتداء البذلة الرسمية على سبيل المثال.

وتتضمن خزانة ملابسنا الموسمية الكثير من السترات والجواكت الخفيفة فإذا كنت من الباحثات عن آخر ما وصلت إليه موضة البذل الرسمية، يمكنك اقتباس إطلالتك من تلك التي ظهرت بها كل من جينيفر لوبيز وجوليا روبرتس، حسب ما جاء بموقع instyle.

أقرأ أيضاً :

جينيفر لوبيز تظهر بإطلالة جذَّابة خلال أغنيتها الجديدة "ميدسن"

Advertisements

ارتدت أيقونات هوليوود نسخا وردية من الجاكت الرسمي باللون البينك، واستخدمت جينيفر السترة الخاصة بها بشكل بسيط، إذ ارتدت أسفلها تيشيرت وبنطال جينز بلون فاتح مع حزام للوسط، وتحولت من مظهر غير رسمي إلى مظهر رياضي، أما جوليا روبرتس فارتدت ثوبا يشبه السترة أثناء قيامها بتصوير إعلان تجاري لماركة شرابات نسائية، وبدت النجمة كأنها كانت تريد أن تخلط بين الشكل الرسمي والإطلالة الأنثوية في ذاك الوقت، كما ظهرت في أحد البرامج التلفزيونية وهي مرتدية بذلة كاملة باللون البينك.

قد يهمك أيضًا: