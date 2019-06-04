احذر.. مخاطر ما يحدث لجسمك لو هتتغدى فسيخ أول يوم العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

إذا كنت ممن يحبون إنهاء صيامهم بتناول أكلة فسيخ أول ايام عيد الفطر على وجبة الغداء، فمن الواجب تحذيرك من المصير المؤلم، الذي قد تسببه لك أكلة فسيخ.

تناول وجبة الفسيخ بعد مرور فترة طويلة من الصيام قد يشكل خطرًا على الصحة بل وحياة الإنسان بشكل عام، نرصدها خلال النقاط التالية وفق ما ذكرت الدكتورة نهلة مسعود استشاري التغذية، والدكتور إبراهيم إسماعيل مدير معهد التغذية الأسبق، في تصريحهما لـ"الخليج 365":

- قد يسبب الوفاة؛ لاحتوائه على مادة "البوتلينيوم توكسيم" ما يعني سموم البوتلينيوم، الناتجة عن عملية تصنيع الفسيخ التي غالبا ما تكون غير محكمة من حيث التمليح والتنظيف، ومن ثم فإن احتمالية حدوث تسمم حاضرة، وهو ما قد يؤدي إلى الوفاة.

- يسبب خطرًا كبيرًا على مرضى الضغط والكلى، لاحتوائه على نسبة عالية من الأملاح، ما يؤدي مباشرة إلى ارتفاع ضغط الدم، ويعمل على احتباس الماء بالجسم، ويضر بالغشاء المحيط بالقلب كما يضر بالرئتين، الأمر الذي قد يحدث معه اضطرابات في أداء القلب ومن ثم هناك احتمال لحدوث وفاه أيضا.

Advertisements

- يزيد الفسيخ من المجهود الذي تقوم به الكلى للتخلص من السموم الموجودة به، في حال إذا كان الإنسان سليم معافى لا يشكوا أمراضًا بالكلى، بينما تتعرض حياة المريض للخطر إذا كان يعاني فشلًا كلويًا، حيث تصبح هنا عاجزة عن التخلص من السموم التي يبثها الفسيخ بالجسم.

نصائح ضرورية:

- في مثل هذه المواسم يصنع الفسيخ بصورة سريعة وبكميات كبيرة لتغطية عمليات الشراء، وإذا كان لا بد من شرائه خلال هذه الأيام ينبغي شراء "الحادق" لضمان عدم تعفنه، بعكس "الدلع" الذي يكون قد أصابه التعفن لعدم وجود ملح كافٍ، ومن ثم نسبة خطورته تكون أعلى.

- ينبغي الإبقاء على وجود مضاد التسمم "أنتيتوكسون" (علاج مضاد للسموم) في المنزل تحسبًا لحدوث حالات تسمم، أو تناول الفسيخ بمناطق أقرب للصيدليات والمستشفيات لضمان سرعة الإنقاذ، حيث لا يوجد بديلا لهذه الحلول الثلاث.

- ضرورة استبدال الفسيخ بتناول الأسماك الطازجة تجنبا للإصابة بالتسمم، أو حدوث وفاه.