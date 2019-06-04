كيف تعودين إلى روتينك الغذائي بعد الصيام

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

نصائح مفيدة للعودة إلى نظامك الغذائي بعد انقضاء شهر رمضان

مع اقتراب نهاية شهر رمضان المبارك، يبدأ التفكير بكيفية العودة إلى العادات الغذائية التي تعودنا عليها قبل الصيام. فبعد الانتهاء من الصيام لابد من التخلص من العادات السلبية التي مارسها الناس خلال الشهر، وأبرزها تناول الكثير من الحلويات، وكذلك الأكلات التي تحتوي على كميات كبيرة من الدهون. من المثبت أن الجسم يتعرض خلال شهر الصوم إلى كثير من التغييرات البيولوجية، منها تقلص المعدة، وانخفاض الانزيمات التي تفرزها، حسب مجلة "BAZAAR".

وبالتالي إليك خمس نصائح غذائية حول العودة إلى التغذية السليمة بعد الصيام.

تعديل النوم:

بدايةً يعد نظام النوم عنصر أساسي من أجل العودة إلى نظام غذائي صحيح، حيث يرتبط شهر رمضان بالسهر والاستيقاظ المتأخّر، يليه العيد الذي لا تغفل عنيكِ خلاله سوى ساعات قليلة فلا يأخذ الجسم راحته، جميع هذه الأمور مرتبطة بشكل مباشر بنظامك الغذائي الغير مستقر، لذلك احرصي على تعديل ساعات نوم بأن تبدأي يومك مبكراً وتبدأي يومك بتناول وجبة الإفطار.

قلّلي من الكافيين:

ستجدي نفسك بعد موسم رمضان في حاجة إلى المزيد من القهوة عن المعتاد، بالرغم من أنّك قد قلّلتِ منها إلى حد كبير في رمضان، لذلك عليك استغلال هذه الفرصة بالبقاء على معدّل أقل من القهوة، ولا تستجيبي لحاجة جسمك للمزيد منها بسبب اضطراب النوم الذي تعانين منه.

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ابدأي يومك بفطور صحي:

صحيح أن كميات الطعام والسعرات الحرارية، التي ينصح بتناولها، يجب أن تكون أقل في الأيام الأولى بعد رمضان، لكن عليك أيضاً أن تحافظ على العادات الصحية في الأكل، تماما كوجبة الفطور، التي ستساعدك على تنظيم وجبات طعامك خلال اليوم وتعزيز طاقتك والتحكم في شهيتك.

تناولي عدة وجبات بكميات قليلة:

إن تناول كميات قليلة من الأطعمة الصحية طوال اليوم يرسل إشارة إلى دماغك بأن الإمدادات الغذائية كثيرة، فلا بأس بحرق هذه السعرات الحرارية بسرعة، كما أن تقليل حصتك من السعرات الحرارية في الجلسة الواحدة يمنحك الكثير من الطاقة.

فيما أن تناول كميات كبيرة من السعرات الحرارية دفعة واحدة – وإن كانت سعرات حرارية صحية - يرسل لعقلك رسالة مفادها أن الإمدادات الغذائية على وشك أن تنقص؛ لذا سيتم تخزين هذه السعرات الحرارية على شكل دهون، وهذه الكميات الفائضة من الطعام دفعة واحدة ستُشعرك بالخمول والكسل.

اشربي الكثير من الماء:

يجب الحرص على شرب الكثير من الماء بدلا من العصير والمشروبات المحلاة التي تحتوي على نسبة عالية من السكريات.