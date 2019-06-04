مكياج عيون سموكي... استلهميه من النجمات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - مكياج العيون السموكي هو أحد أساليب المكياج الملائمة لجميع أشكال العين، كما أنه المكياج المفضل لدى كثيرات من النجمات العالميات، اللواتي يعتمدنه بألوان مختلفة، لا سيما الأسود والبني والفضي والبرونزي وغيره من الألوان...

وفي ما يلي، سنقدم لك صور مكياج عيون سموكي اعتمدته النجمات على السجادة الحمراء لأهم المهرجانات.



مكياج سموكي برونزي

إن كنت تمتلكين بشرة سمراء، فإن مكياج العيون السموكي باللون البرونزي سيلائمك جداً، لا سيما إن اعتمدته بأسلوب عارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل، حيث استخدمت فيه تدرجات اللون البني، فالبني الفاتح لزاوية العين الداخلية، والبني الداكن لزاوية العين الخارجية، وأكملت طلتها بالروج النيود المائل الى الزهري.

نعومي كامبل



مكياج سموكي أسود

إن كنت من محبات مكياج العيون السموكي الأسود الداكن، استوحيه من عارضة الأزياء العالمية Georgia May Jagger، التي ظهرت به على إحدى منصات عروض صيف 2019، حيث اعتمدت الظلال السوداء الداكنة فوق العين، ممتدة من زاوية العين الداخلية حتى حدود العين الخارجية، لكن احرصي على اعتماد أحمر الشفاه الطبيعي أو النيود لتجنّب المبالغة.

Georgia May Jagger



مكياج سموكي ناعم

إن كنت تميلين الى مكياج العيون الناعم، لا تترددي في اعتماد مكياج عيون سموكي ناعم على طريقة النجمة كيرا نايتلي المعروفة بأسلوبها الناعم في تطبيق المكياج، فهو سيمنحك إطلالة تجمع الرقي والبساطة في الوقت نفسه، بحيث تكتفين بالقليل من الظلال السوداء فوق الجفون العلوية وعلى الجفن السفلي.

كيرا نايتلي



مكياج عيون سموكي لامع

يجمع مكياج العيون السموكي اللامع بين النعومة والعصرية، وهو سيمنحك إطلالة مشرقة ونظرات جذابة. وإن كنت من محبات مكياج العيون السموكي اللامع، اعتمديه على طريقة النجمة سكارليت جوهانسون، بحيث تضيئين زاوية العين بالظل الفاتح، من ثم تظللين زاوية العين الخارجين بظل العين الرمادي ممزوجاً بالظل الأسود.

سكارلت جوهانسون



مكياج عيون سموكي قوي

إن كنت ترغبين في الحصول على إطلالة فخمة ومكياج قوي ومميز، اعتمدي مكياج عيون سموكي قوياً على طريقة النجمة ليلي كولينز، حيث اعتمدت الظلال البنفسجية الداكنة على كامل الجفن العلوي وحتى زاوية العين الخارجية، مع الرموش الاصطناعية الطويلة والكثيفة، فهذا النوع من المكياج، على رغم قوته وجرأته، إلا أنه سيمنحك إطلالة مفعمة بالأنوثة والجمال، لا سيما إن استخدمت معه الروج الأحمر الصارخ.

ليلي كولينز

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