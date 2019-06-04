إطلالات مونوكروم موضة صيف ٢٠١٩

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - أبصرت صيحة اطلالة المونوكروم النور بكثرة، منذ العام الماضي، فاعتمدتها الكثير من النجمات العالميات أمثال جنيفر لوبيز، وكيم كارداشيان، وغيرهما . تتطلّب هذه الموضة التأنّي في الاختيار، وتنسيق الاطلالة بالكامل مع الاكسسوارات والحذاء المناسب . بعض الشهيرات يفضّلنَ التغيير في لون الاكسسوار المعتمد مع صيحة المونوكروم، والبعض الآخر يفضّل إبقاء اللون نفسه موحّدًا، لكامل الاطلالة .

تعرّفي معنا إلى كيفية تنسيق اطلالة المونوكروم من وحي النجمات، لتكوني مواكبة للـ موضة خلال صيف 2019 .



الأختان حديد في الصدارة

اطلالات مونوكروم من وحي الأختين حديد

نسّقت كل من الأختين جيجي وبيلا حديد، اطلالتَيْ مونوكروم بألوان مختلفة .

فأطلّت بيلا حديد بـ بدلة جلد من اللون البني، مؤلفة من بنطلون بأرجل واسعة وبليزر، فنسّقت اطلالتها مع حذاء بكعب عالٍ من صيحة الأحذية الشفافة من اللون البني أيضًا .

أمّا جيجي حديد فاعتمدت اطلالة المونوكروم من اللون الأزرق، وهي مؤلفة من بنطلون رسمي بخصر عالٍ مع قميص بـ صيحة الكاب، وحذاء من اللون الأزرق بـ مقدمة مدببة.



الأميرة ليتيزيا تعتمد اطلالة المونوكروم أيضًا

اطلالات الملكة ليتيزيا

التقطت عدسات المصوّرين صورًا لاطلالة نهارية للـ أميرة ليتيزيا بصيحة المونوكروم من اللون الأسود، فنسّقت الجمبسوت من اللون الأسود مع حزام الخصر من اللون نفسه، وحذاء مول بمقدمة مدببة من اللون الأسود، كما أنها زيّنت اطلالتها بـ حقيبة كلاتش من اللون نفسه .



فيكتوريا بيكهام بصيحة المونوكروم

فيكتوريا بيكهام باطلالة مونوكروم

أطلّت فيكتوريا بيكهام بصيحة المونوكروم من اللون الزهري، فنسّقت فستانًا طويلاً وواسعًا، بأكمام طويلة من اللون الزهري، وارتدت معه بوت الكاحل من الجلد وهو من اللون الزهري أيضًا، ولكن بدرجة مختلفة .



اطلالة المونوكروم لنجمات بوليوود أيضًا

Advertisements

كارينا باطلالة من اللون الأصفر

لفتتنا اطلالة نجمة بوليوود كارينا من صيحة المونوكروم، والتي تصنّف بأنها اطلالة موفقة وخاطفة للأنظار، فجمعت كارينا بين توب بكتف واحد من اللون الأصفر، مع بنطلون رسمي بخصر عالٍ من اللون نفسه، وزيّنت اطلالتها بحذاء مول أصفر مطبّع .



ميغان ميركل من محبّي هذه الصيحة أيضًا

صيحة المونوكروم من وحي ميغان ميركل

تفاجئنا ميغان ميركل باطلالاتها الأنيقة والعصرية في كلّ مرة، إذ إنها من محبّات صيحة المونوكروم، فأطلّت سابقًا باطلالة من اللون الأخضر المؤلف من تنورة ميدي جلد وقميص نسائي من اللون نفسه، وأضافت لمستها الخاصة لهذه الاطلالة بكسر اللون الموحّد لملابسها، بارتداء حذاء مول بيج بمقدّمة مدببة .



شاهدي معنا أجمل تلك الاطلالات و شاركينا رأيكِ .

تابعي أيضاً:

فساتين عارضات الأزياء هي الأجمل في مهرجان كان 2019

صور إطلالات فرح الهادي لموضة صيف 2019

نسقي بنطلون البحار على طريقة النجمات لإطلالة عمل أنيقة