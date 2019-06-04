إطلالات صيفية من مرمر محمد ودلال الدوب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 يونيو 2019 01:40 مساءً - اعتماد ألوان النود في صيف 2019 من الصيحات التي مازالت متربعة عرش الموضة، وقد اختارتها الكثير من مدونات الانستقرام، من بينهنّ دلال الدوب ومرمر محمد، في غالبية اطلالاتهنّ.

من إنستقرام ملابس محجبات لصيف 2019



وما بين مدونتي الموضة دلال ومرمر، اخترنا لكِ اطلالاتهما بألوان النود، التي تلهمكِ خيارات صيفية أنيقة مع تنسيقات مميزة تختارين منها ما يناسبكِ أكثر، بخاصة وأنّ أسلوبهما في اعتماد الأزياء فخم ومترف، مع لمسات عصرية جذابة.



دلال الدوب بخيارات أنيقة ومتنوعة من الفساتين والبدل بألوان النود الناعمة

إطلالات دلال الدوب بالفساتين بدرجات النود الروز



تحاول دلال الدوب دائمًا أن تكون متنوعة بخياراتها المختلفة، التي لا تخلو من اعتماد ألوان النود، تحديدًا اللون الأبيض، وهو لونها المفضل، كأحدث اطلالتها بالقفطان الطويل المحتشم المزركش برسومات وورود أوف وايت، لم تُفسد اللوك الحيادي، نسقت معه حذاءً مفتوحًا من الخلف، باللون النود، وكلتش صغير الحجم أسود.

للمحجبة خيارات أنيقة لملابس العيد من الفاشينيستات



الفساتين الصيفية بدرجات البيبي روز، سوف تمنحكِ "لوك" أنثويًّا ناعمًا، كهذا الذي اعتمدته دلول بطريقة عصرية، مع الصندل الشفاف المفتوح، مناسب لاطلالتكِ على الشاطئ، وسيكون رفيقكِ في العطلات.

للمحجبات 10 إطلالات من المدونة الكويتية دلال الدوب



أما عن البلوزات والاطلالات الكاجوال، فقد أعجبنا اختيار دلال للبلوزة البيضاء مع لمسة البليسيه على أطراف البلوزة، باللون النود الروز، نسقت معه بنطلونًا أبيض للمسة كلاسيكية، بخاصة وأنّ البنطلون من القماش وليس الجينز، وحذاءً بكعب عالٍ نود، والبلوزة نفسها يمكنكِ اعتمادها مع الجينز والسنيكرز وتحويلها بالكامل.

Advertisements



مرمر محمد خيارات مميزة بألوان النود لا تخلو من الترف

البدلة كاملة من مرمر محمد بألوان النود





أما الفاشينيستا مرمر محمد فعندما تعتمد ألوان النود، فهي غالبًا لا تكسر حدة هذه الألوان، بل على العكس تركز أكثر على اللوك الحيادي، كاطلالتها بالعباية المفتوحة من خامة الكتان المنسدلة، مع رسومات درجات البيبي بلو، نسقت معها حجابًا أبيض وكلتش بالألوان نفسها.

موديلات فساتين سهرة لإطلالاتكِ الرمضانية



وعندما تختار اطلالة بالبدلة كاملة بإحدى الدرجات السماوية، فالتنسيق يكون أيضًا من الألوان النود الهادئة نفسها، كاطلالتها بهذا اللوك من البدلة البيبي بلو مع حذاء أبيض أنثوي.

صيحات رمضان ٢٠١٩ اعتمدتها البلوجرز



لفتنا كذلك اعتمادها الفساتين المفنوشة التي تمنحها لوك شبابيًّا، اختارتها بالكامل باللون الأبيض، حتى أنها لم تعتمد ألوان نود أخرى، للمسة حيادية من الدرجة الأولى.



بهذا الألبوم ستجدين اطلالات من دلال الدوب ومرمر محمد، لتختاري الأنسب من بينهما والأقرب لذوقِك.

من انستقرام عبايات آخر موضة لسهرات عيد الفطر