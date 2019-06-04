لايف ستايل

حسناء نهائي أبطال أوروبا في ورطة بسبب المعجبين

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خلال ساعات قليلة تعرضت حسناء نهائي كينسي ولنسكي، إلى موجة كبيرة من المعجبين الذين تجمعوا لمتابعتها عير صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

التزايد الكبير في عدد المتابعين من 250 ألف فقط، إلى ما يزيد على المليون ونصف خلال ساعات قليلة من اقتحامها ملعب في اتلتيكو مدريد بإسبانيا، أدى إلى حظر حيث كانت ترتدي ملابس فاضحة ودخلت الملعب تقريبا في الدقيقة 18، من المباراة التي كانت تجرى بين  وتوتنهام.

ضجة كبيرة وموجة عالمية من البحث وراء تلك الفتاة التي عرفت بحسناء نهائي أبطال أوروبا، بسبب اقتحامها الملعب، لتخرج منه بعد ذلك بعدد كبير من المعجبين حظره إنستجرام فجأة.

وكتبت كينسي على صفحتها الشخصية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" تقول إن "إنستجرام" لم يحظر المتابعين الجدد لها، بينما أوضحت أن حسابها تعرض للاختراق.

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وقالت تقارير إعلامية إن الحسناء اقتحمت الملعب بهدف الترويج لموقع يقدم "محتوى إباحيا"، يملكه صديقها الحميمي، فيتالي، والذي يشتهر على يوتيوب بفيديوهات "المقالب".

 

 

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