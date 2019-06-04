فيديو| "منطاد الفرح" يدخل الأطفال "دوامة الأحزان": إصابات خطيرة وغيبوبة

أطفال صغار يفرحون ويمرحون ولا شيء يشغلهم سوى استكمال جولتهم الترفيهية داخل "قلعة مطاطية منفوخة" في جو يملئه المرح، وذلك قبل أن يتبدل الحال وتنقلب القلعة فتحدث بهم الإصابات الخطيرة.

الحادث الخطير الذي وقع في مدينة أولان أودي، في روسيا، أصيب خلاله 5 أطفال تراوحت أعمارهم كا بين الـ3 و 7 أعوام، فتعرضوا لإصابات في الرأس وكسور في الجمجمة، في حين دخل 4 منهم في غيبوبة، بحسب ما ذكرته "روسيا اليوم".

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وأكدت لجنة التحقيق الروسية أن "القلعة المطاطية" لم تثبت بإحكام إلى الأرض، وفتحت النيابة تحقيق موسع حول الحادثة وطالبت بالبحث عن مالك الملاهي، الذي هرب من المكان فور حدوث الواقعة.

وعقب الحادثة، أمر رئيس جمهورية بورياتيا الروسية، أليكسي تسيدينوف، بمعاينة كافة حدائق الترفيه في المنطقة، بينما تعهد بحظر استخدام "الألعاب المنفوخة الكبيرة"، في حال أشارت الأرصاد الجوية إلى هبوب رياح قوية.

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