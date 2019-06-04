الشرطة الكويتية تنقذ مصرية من "سلخانة" زوجها

تلقت عمليات وزارة الداخلية في الكويت بلاغا من سيدة تستنجد من زوجها برجال الشرطة، الذي استجابوا على الفور لهذا النداء، وأنقذوها حيث كان زوجها يعتدي عليها.
وقال مصدر أمني وفق جريدة "الراي" الكويتية، إن الزوجة تقيم في إحدى مناطق محافظة الأحمدي، واستنجدت برجال الأمن لإنقاذها، بعد أن أشبعها زوجها ضربا.
انتقل رجال الشرطة بالفعل إلى مكان المشاجرة، ووجدوا أن الزوج ألحق بزوجته إصابات، فجرى السيطرة عليه، واقتادوه إلى القسم مع زوجته التي استخرجت تقريرا طبيا بالإصابات التي ألحقت بها.
وطلبت الزوجة بعد ذلك تسجيل قضية ضد زوجها، استعدادا لمحاكمته على ضربه لها.
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