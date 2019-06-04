أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، رصدها موقع "healthline" في السطور التالية.
الدهون
الأطعمة السريعة مثل البيتزا والسجق والهوت دوج والبطاطس المقلية غنية بالدهون، والتي ترتبط بتزايد نمو أورام الثدي.
السكر
تناول أطعمة غنية بالسكر باستمرار يرتبط بنمو أورام الثدي، ويوجد السكر في أطعمة عديدة مثل الكاتشب والمشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة، وشوكولاته الحليب، والحلوى والكعك.
اللحوم الحمراء
تعتبر اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي والهوت دوج والبيروني من الأطعمة الضارة، لاحتوائها على كثير من الدهون والملح مما يتسبب في احتمالية الإصابة بسرطان الثدي عند الإفراط في تناولها.
كانت هذه تفاصيل خبر "اللانشون والبطاطس".. أطعمة تسبب سرطان الثدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.