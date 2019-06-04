"اللانشون والبطاطس".. أطعمة تسبب سرطان الثدي

أفادت تقارير منظمة الصحة العالمية، أن هناك بعض الأطعمة التي تتسبب في الإصابة بسرطان الثدي، رصدها موقع "healthline" في السطور التالية.

الدهون

الأطعمة السريعة مثل البيتزا والسجق والهوت دوج والبطاطس المقلية غنية بالدهون، والتي ترتبط بتزايد نمو أورام الثدي.

السكر

تناول أطعمة غنية بالسكر باستمرار يرتبط بنمو أورام الثدي، ويوجد السكر في أطعمة عديدة مثل الكاتشب والمشروبات الغازية والرياضية ومشروبات الطاقة، وشوكولاته الحليب، والحلوى والكعك.

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اللحوم الحمراء

تعتبر اللحوم المصنعة مثل اللانشون والسلامي والهوت دوج والبيروني من الأطعمة الضارة، لاحتوائها على كثير من الدهون والملح مما يتسبب في احتمالية الإصابة بسرطان الثدي عند الإفراط في تناولها.

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