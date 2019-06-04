بالفيديو| أحمد كريمة: التكبير سُنة نبوية مؤكدة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، تتجدد تساؤلات الأسر المسلمة، حول الحكم الفقهي الخاص بتكبيرات العيد، والتي يحييها بعض الأطفال داخل المساجد والساحات، وإدعاء البعض أنها ليست من النوافل الدينية.

وبدوره، أوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، خلال برنامجه "فتاوى رمضانية"، المذاع عبر "الوطن تي في"، إن التكبير سنة نبوية مؤكدة، وأن الرسول كان يفتتح صلاة العيد بالتكبير، كما أنه كان يفعل ذلك خلال توجهه للصلاة، وعقب رحيله عنها، مضيفًا: "هناك ناس تهاجم ثوابت الدين، أرجو منهم وضع ألسنتهم في أفواههم".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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