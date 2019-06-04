نجمات يُوجّهن تركيزهنّ نحو تصاميم الجينز المُبتكَرة والغريبة

تشكّل النجمات المواكبات للموضة مصدر وحيٍ لنا، لذلك لا نتردّد في متابعة جديد الإطلالات. في كلّ مرة نلاحظ تفاصيل متشابهة في لوكاتهنّ ونتعرف على طرقهنّ العصرية في التنسيق، إلا أنه في الآونة الأخيرة توجه تركيزهن نحو تصاميم الجينز المبتكرة والغريبة وتحديداً سراويل الجينز المختلفة في القصّة والتنسيق وقد يكون من الصعب هذه المرة مواكبة هذه الصيحة الغريبة.

أطلت ميريام فارس في الآونة الأخيرة بلوك مختلف وغير اعتياديّ، من القميص المؤلف من تصميمين مجموعين معا إلى سروال الدنيم باللون الأبيض ذي خصر مثني نحو الخارج كأنه شبه مفتوح.

نسّقت الفاشينيستا علا فرحات مع الكورسيه الأبيض سروال جينز ذا جيب بارزة وكبيرة منسدلة من الجانبين. عندما تريه ستشعرين كأن هذه الفاشينيستا ارتدت سروالها بالمقلوب من الداخل الى الخارج، أما الفاشينيستا ناتالي فنج فاعتمدت سروال جينز مفرغا من الأمام مع توب تحته. تصميم مبتكر وغير اعتياديّ، كان له حضور أيضاً على منصات الأزياء لموسم ربيع 2019.

عارضة الأزياء العالمية Kendall Jenner اعتمدت سروال جينز متداخلا مع الجلد البني من الأمام. تصميم رغم غرابته يمكن اعتماده في الإطلالات اليومية.

Advertisements

الفاشينيستا كارن وازن اعتمدت السروال القصير أو الشورت بطريقة مماثلة لأسلوب علا فرحات، حيث تميز التصميم بجيوب منسدلة عن الجانبين كأنها ارتدت الشورت من الداخل إلى الخارج.

قد يهمك أيضا:جينيفر لوبيز بإطلالة جذَّابة خلال تصوير فيلمها الجديد

الجينز أساسيًا في خزانة المدونة مرمر محمد