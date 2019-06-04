7 نصائح مُهمّة للتعامُل مع العروس في حفل الزفاف

يعدّ «الإتيكيت» فن الاستقبال والتعامل مع الآخرين، والأمور التي يجب علينا اتباعها عند الزيارات والمناسبات المختلفة، ونظام وعادات وتقاليد وأصول يجب اتباعها في الحياة العامة، ومع عيد الفطر تكثر الزيجات، لذلك تنصح هالة العزب خبيرة الإتيكيت والعلاقات الإنسانية باتباع مجموعة من النصائح:

1 - يجب على العريس أن يستقبل عروسته من صالون التجميل، وبعدها يقوم بتقبيل يدها ومدحها بالكلمات الرقيقة، وفتح باب السيارة لها والاطمئنان على ركوبها، والثناء على جمالها.

2- عند الوصول إلى باب القاعة، يجب على العريس النزول أولًا، وترك وقت كافٍ للعروسة ووصيفاتها لضبط الفستان والطرحة وما إلى ذلك قبل الدخول إلى القاعة.

3- يسير العريس على يسار العروس ثم يضع يدها في ذراعه.

4- الرقصة الأولى هي محط أنظار الجميع والكاميرات ولأن من الصعب على العروس الرقص وهي ترتدي فستان الزفاف فيجب على العريس أن يقوم بخطوات صغيرة مناسبة لخطواتها حتى تتلافى أي حادث.

5- عندما يقوم أهل أو أصدقاء الزوج بالسلام أو الرغبة في التقاط بعض الصور التذكارية عليه أن يعرف لها من لا تعرفه من أقاربه أو أصدقائه، كما عليه إظهار الحفاوة والاهتمام بكل أقارب وصديقات العروسة.

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6- عقب انتهاء الحفل على العريس أن يذكر دومًا فرحته والتعبير عن سعادته وبالحفل الجميل وذلك خلال طريقهما لعش الزوجية.

7- عند الوصول إلى عش الزوجية يجب على العريس أن يفتح باب السيارة للعروس، ويحرص على تناول العشاء معها وعدم الانشغال عنها أو العبث بالتليفون المحمول وتشغيل موسيقى هادئة واسترجاع ذكريات الخطوبة.

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