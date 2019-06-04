ماذا يحدث لجسمك إذا أكثرت من تناول كحك العيد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

"العيد فرحة".. وفرحًا بعيد الفطر المبارك قد يُفرط البعض في تناول الكحك والبسكويت، فما الذي يحدث لأجسامنا عند الإكثار من تناوله؟

الحكك يتكون عادة من سكر ودقيق وسمنة، الأمر الذي يمنح مزيدًا من الطاقة للجسم، لهذا السبب يفضل ألا تزيد الكمية عن واحدة أو اثنين من الكحك خلال اليوم الواحد وعلى فترات متباعدة، وفق ما أكد الدكتور إبراهيم إسماعيل مدير معهد التغذية الأسبق، في تصريحه لـ"الخليج 365".

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وحذَّر من الإكثار من تناوله، إذ يُصيب الجسم بالتُخمة؛ لتوافر نسبة الدقيق بكثرة، كما يؤدي إلى تكوين "الكِرش" وتراكم الدهون في أنحاء أخرى بالجسم، لزيادة نسبة الدهون المضافة إلى مكوناته.

ويُصيب الجسم أيضًا بعسر هضم، إذ تؤدي مكوناته إلى حدوث اضطرابات بالجهاز الهضمي، ومن ثم يشعر بصعوبة وألم أثناء عملية الهضم.

فضلًا عن ذلك يشعر المُفرط في تناول بآلام في القولون، حيث يتسبب في الشعور بالامتلاء، ومن ثم الإصابة بالإمساك أو الإسهال، فضلا عن الانتفاخ والحموضة.