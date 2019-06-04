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أسهل طريقة لعمل الفرنش توست في الميكروويف

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محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

المكونات:

4 شرائح توست.

3 بياض بيض.

4 ملاعق كبيرة (60 مل) حليب.

ملعقة صغيرة (5 جم) سكر.

¾ ملعقة صغيرة (3.75 مل) فانيليا سائلة.

½ ملعقة صغيرة (2.5 جم) قرفة مطحونة.

رشة ملح.

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كريمة مخفوقة وسكر بودرة وتوت وفراولة.

2 مج.

طريقة التحضير:

قطعي التوست إلى مربعات صغيرة.

في وعاء كبير، ضعي بياض البيض والحليب والسكر والفانيليا والقرفة والملح، واخفقي جيدًا.

أضيفي التوست، وقلبيه جيدًا، ثم وزعيه على الكوبين.

ضعي كل كوب على حدة في الميكروويف لمدة دقيقة، ثم أخرجيه وقلبي التوست، حتى تتأكدي من جفاف السوائل.

ضعي الكوب مرةً أخرى في الميكروويف، لمدة دقيقة، ثم أخرجيه. زيني الأكواب بالكريمة والفواكه والسكر البودرة، وقدميها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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