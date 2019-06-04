حواديت ديمة والجدة سليمة.. "طولاي والنظارة"

بنت جميلة اسمها "طولاى"، رغم صغر سنها ارتدت نظارة تساعدها على الرؤية بوضوح، حاولت صديقاتها إجبارها على خلع النظارة عن طريق السخرية من شكلها أثناء ارتدائها، وكانت النتيجة تركها النظارة والذهاب للمدرسة دونها.

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كانت نتيجة استغنائها عن النظارة مؤسفة وهو ما سنعرفه من قصة اليوم، من حواديت ديمة والجدة سليمة، "طولاى والنظارة"، تأليف وأداء صوتي، مي عبد الهادي.

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