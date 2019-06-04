الملكة إليزابيث: قيمنا ومصالحنا مع الولايات المتحدة ستظل واحدة

خلال مأدبة بقصر بكنغهام في إطار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بريطانيا، قالت الملكة إليزابيث: "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".

وأضافت الملكة إليزابيث الاثنين أنها على ثقة بأن القيم والمصالح المشتركة بين بريطانيا والولايات المتحدة ستظل توحّد بين البلدين، موضحة: "ونحن ننظر إلى المستقبل، أشعر بثقة في أن قيمنا المشتركة ومصالحنا المشتركة ستظل توحد بيننا"، وفقا لـ"قناة العربية".

وأضافت: "نحتفل الليلة بتحالف ساعد في ضمان سلامة ورخاء شعبينا لعقود من الزمن، وأعتقد أنه سيستمر لسنوات طويلة قادمة".

ومن جهته أثنى ترامب على الملكة إليزابيث وقال أيضا إن القيم المشتركة ستوحد بين البلدين لسنوات مقبلة، وأضاف ترمب: "بينما نحتفي بانتصارنا وتراثنا المشترك، نؤكد على القيم المشتركة التي ستوحد بيننا طويلا في المستقبل، الحرية والسيادة وحرية الإرادة وسيادة القانون".

ونظمت بريطانيا استقبالا رسميا وبسطت السجادة الحمراء للرئيس الأمريكي وزوجته الاثنين قبل حضورهما للمأدبة مع الملكة إليزابيث في قصر بكنجغهام، وتقيم الملكة إليزابيث مأدبة رسمية للرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، خلال زيارة الدولة التي يقوم بها إلى بريطانيا حالياً.

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وبعد يوم من اللقاءات مع أعضاء العائلة الملكية في بريطانيا، تتجه دفة زيارة الدولة التي يقوم بها ترامب نحو الشأن السياسي الثلاثاء إذ سيعقد مع رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي محادثات ثنائية في مكتب رئيسة الوزراء.

ومن جهتها، ستشهد سيدة الولايات المتحدة الأولى ميلانيا ترامب وفيليب زوج رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي حفلاً بحديقة مقر الحكومة البريطانية الثلاثاء بحضور موظفي الحكومة وأبنائهم.

وستحضر ميلانيا حفلا إنجليزيا تقليديا بحديقة مقر الحكومة بحضور موظفي الحكومة والسفارة الأمريكية وجرى توجيه الدعوة كذلك لأبناء الموظفين للمشاركة في الحفل، يذكر أن فيليب، مدير علاقات المستثمرين البريطاني غير المشهور، ظل بعيداً عن الأضواء خلال فترة تولي ماي لمنصب رئيس الوزراء المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

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