لمحبي القهوة.. 25 فنجانا في اليوم لن تضر القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

يستطيع عشاق القهوة، الذين يستهلكون نحو 25 فنجانا يوميا أن يشعروا بالراحة والاطمئنان تجاه هذا المشروب، وأنه ليس سيئا للقلب كما كان يعتقد، وفقا لما ذكره العلماء مؤخرا، حسب موقع "سكاي نيوز".

فقد كشفت دراسة حديثة أجريت في بريطانيا، شملت أكثر من 8000 شخص، أن استهلاك بين 5 فناجين إلى 25 فنجان قهوة يوميا لا يتسبب بأي أذى أو ضرر للشرايين.

وكانت بعض الدراسات السابقة قد ذكرت أن القهوة تؤدي إلى تصلب الشرايين، ودعت عشاق القهوة إلى تقليل استهلاك المشروب الذي يحتوي على الكفايين، وفقا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وجاء الكشف عن الدراسة الحديثة، التي مولتها مؤسسة أمراض القلب البريطانية، خلال مؤتمر نظمته جمعية الأوعية الدموية القلبية في مدينة مانشستر.

وبحسب الدراسة، فقد تم تقسيم أفراد العينة، البالغ عددهم 8412 شخصا إلى 3 مجموعات: المجموعة الأولى مكونة من الأشخاص الذين يتناولون أقل من فنجان يوميا في المتوسط، بينما تتألف المجموعة الثانية من الذين يستهلكون بين فنجان إلى 3 فناجين يوميا، فيما شملت المجموعة الثالثة أولئك الذين يستهلكون أكثر من 3 فناجين يوميا.

وفي المجموعة الثالثة كان هناك أشخاص يستهلكون نحو 25 فنجان قهوة يوميا، رغم أن متوسط ما يتناوله أفراد المجوعة هو 5 فناجين قهوة.

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ووجد الباحثون أنه حتى أولئك الذين يستهلكون 25 فنجان قهوة يوميا لا يميلون إلى الإصابة بتصلب الشرايين بنسبة أكبر من أولئك الذين يتناولون فنجان قهوة واحدا في اليوم.

يشار إلى أن الدراسات السابقة أفادت بأن القهوة تتسبب بالإصابة بتصلب الشرايين، الأمر الذي يزيد الضغط على القلب ويؤدي بالتالي إلى الإصابة بالنوبات القلبية والجلطات.

وفي الدراسة الأخيرة، تم إخضاع جميع أفراد العينة لفحص القلب بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي ونبضات الموجات تحت الحمراء، وجاءت النتائج سليمة حتى مع الأخذ بالاعتبار عوامل مختلف مثل السن والوزن والتدخين.

وقال الأستاذ في جامعة كوين ماري في لندن كينيث فونغ "على الرغم من الشعبية الكبيرة للقهوة عالميا، فالتقارير المختلفة أبعدت الناس عن الاستمتاع بها.. وفي حين لا يمكننا إثبات وجود رابط ما في هذه الدراسة، فإن دراستنا تشير إلى أن القهوة ليست سيئة للشرايين كما ذكرت دراسات سابقة".

وأضاف كينيث فونغ "ورغم أن دراستنا شملت أشخاصا يستهلكون نحو 25 فنجان قهوة يوميا، فإن متوسط استهلك القهوة بين أفراد العينة كان 5 فناجين يوميا".

وقال "نرغب في دراسة أولئك الأشخاص عن كثب في أعمالنا المستقبلية بحيث يمكننا أن نساعد في التوصل إلى الحدود الآمنة (لاستهلك القهوة)".

وقال المدير الطبي المساعد في مؤسسة أمراض القلب البريطانية متين أفكيران إن الدراسة "تستبعد واحدا من الآثار الضارة المحتملة للقهوة على شراييننا".