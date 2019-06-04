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ذهبت دعاء صاحبة الـ28 عامًا، لإجراء عملية تجميل في الثدي، بأحد المستشفيات الخاصة في الإسكندرية، بعدما باعت ذهبها وأثاث منزلها، ولكن كانت النتيجة طلاقها وفقدانها ثديها.
دعاء ابنة محافظة البحيرة، متزوجة ولديها ابنتان في مراحل العمر المختلفة، قررت أن تفاجئ زوجها، فقامت بإجراء العملية التجميلية بواسطة أحد الأطباء المشهورين وخرجت بدون ثديها، فتفاجأ الزوج وقام بتطليقها.
قال عمر جابر أحد المحامين المتطوعين بالدفاع عنها أثناء حديثه لـ"هُن": "أن موكلته كانت تعانى من كبر بالثديين وكانت تشاهد البرامج الطبية بالتليفزيون فقامت بالتواصل مع طبيب مشهور لإجراء الجراحة التجميلية لها وبالفعل تم تحديد موعد وقامت بعمل الفحوصات السابقة للجراحة وتم تحديد موعد لها لإجرائها".
وبعدما تمت إفاقتها وفوجئت المجنى عليها باستئصال "حلمة الثدي الأيمن وجزء كبير من الثدي الأيسر" فانصدمت وفزعت من بشاعة المنظر، وتواصلت مع الطبيب لكنه كان يتهرب من الرد عليها، وتم تحرير محضر برقم 98 أحوال سيدي جابر إسكندرية وعندما ذهب المحضر للطبيب بإعلانه ميعاد الجلسة رفض استلام الإعلان، وجارٍ التحقيق في القضية بواسطة مجموعة من المتطوعين للدفاع عنها.
كانت هذه تفاصيل خبر عملية تجميل خاطئة تحول حياة دعاء لكابوس.. "فقدت ثديها وطلقها زوجها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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