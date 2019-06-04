عيد الفطر هو موسم لتناول الفسيخ والرنجة والأسماك بمختلف أشكالها، بالتزامن مع انتهاء شهر رمضان الفضيل، بسبب قلة تناول الأسماك فيه، ويقدم موقع هن 7 طرق لتحضير الرنجة في البيت.

رنجة زيت وليمون

تقطع الرنجة وتخلى، ويزال القشر، ثم يوضع عليها زيت وليمون فقط، تلك الطريقة تحافظ على نكهة السمك دون إضافات.

رنجة بالطحينة

يقطع السمك ويخلى من الشوك، تحضير الطحينة بالزيت والملح والفلفل الأسود ثم يضاف على الرنجة.

سلطة الرنجة

قطع من الرنجة مضاف عليها قطع الخيار، والطماطم والبصل، وعليها زيت وليمون.

سلطة الرنجة في الخلاط

تضرب الرنجة، والليمون، والطحينة، والزيت في الخلاط، ويفضل تناولها ساندويتشات.

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الرنجة المطبوخة

توضع ملعقة صغيرة من الصلصلة، والطماطم المطحونة، على بصل مشوح على نار متوسطة، حتى تسبك، يضاف إليها قطع الرنجة وتقلب وتقدم ساخنة.

رنجة بالبصل والخل

ينقع البصل في الخل لنصف ساعة على الأقل، يضاف إلى الخليط السابق، الرنجة والزيت.

رنجة بالمستردة

يضيف المستردة لذعة خفيفة إلة الرنجة، ويحضر بتخفيفة بالماء، ويضاف لقطع الرنجة المقطعة والمخلية، ويضاف الزيت.

ينصح بتناول الخضروات الورقية مع الرنجة، والإكثار من شرب الماء، ووضع الليمون في كافة الأطباق، والحرص على زيادة الطبيب في حالة الإعياء.

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