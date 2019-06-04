طريقة تحضير طاجن سمك الثعابين

بحلول عيد الفطر المبارك، تبدأ ربات البيوت في عمل طواجن مختلفة من الأسماك، والمأكولات البحرية بعد الإقلال من تناولها خلال شهر رمضان، ويقدم موقع "هن" طريقة بسيطة لتحضير طاجن سمك الثعابين في الفرن. المكونات سمك ثعبان فلفل ملون طماطم بصل أخضر نقطع شرائح فلفل حار (حسب الرغبة) ثوم صلصة طماطم ماء Advertisements التحضير يسلخ سمك الثعبان. ينظف من الداخل. يوضع سمك الثعبان سليم فى الطاجن. يقطع الفلفل والبصل والطماطم والثوم. تخلط الخضروات ويضاف لها الصلصة والماء ويتبل بالملح والفلفل. توضع المكونات في الطاجن ويقلب جيدا. يدخل الفرن لمدة 20:25 دقيقة. ​

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