طريقة عمل السمك الصيادية على طريقة "نجلاء الشرشابي"

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تشتهر الإسكندرية بالأكلات البحرية وعلى رأسها الصيادية، فالسمك من الوجبات التي يجب المداومة على أكلها وإطعامها للأطفال، فهو غنيّ بالأحماض الأمينية "أوميجا 3" الضرورية لحماية الدماغ وزيادة نشاطه، وتختلف طرق تحضير الصيادية من منطقة إلى أخرى حسب المذاق الذي يفضّله سكانها.
وفيما يلي خطوات إعداد السمك الصيادية، على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج "على قد الأيد "، على قناة "CBC" سفرة.
المقادير
*سمك فيلية
*كمون ناعم
*ملح
*زيت
*عصير ليمون
*بصل
*فلفل رومى
*طماطم
*كزبرة جافة
*كزبرة خضراء
*ثوم
طريقة التحضير
*شوحي البصل في الزيت على النار ثم أضيفي الأرز وقلبى
*تبلى السمك بثوم والكمون والملح وعصير الليمون والكزبرة الجافة والكمون
*ضعي الأرز في البايركس وأضيفي السمك المتبل ثم رصي على الوجه حلقات الطماطم والفلفل والبصل.
*ضيفي الماء وغطي الخليط بورق الألمونيوم وأدخليه الفرن حتى تمام النضج وقدميه.
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