بينها تغيير إكسسوارات المنزل.. نصائح لاستقبال الضيوف في عيد الفطر

تحاول ربات البيوت في الأيام القليلة من الأعياد سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى الظهور بمظهر لائق من خلال تجهيز المنزل على أكمل وجه حتى يكون مؤهلًا لاستقبال الضيوف من الأقارب والأصدقاء.

ويُقدم "هُن" نصائح لكيفية تجديد المنزل والحصول على مظهر جذاب.

تغيير إكسسوارات المنزل

اسعي دائمًا على إدخال كل ما هو جديد على منزلكِ من خلال إحداث شعور بالتجديد، مثل الستائر الجديدة والنظيفة، والسجاجيد الصغيرة، واستخدام الزهور الطبيعية من أجل إحداث التأثير المطلوب.

تحضير حلوى العيد والكحك الخاص

يفضل صنع تلك الحلوى يدويا لعرض قدراتك في صنع الحلويات على الضيوف، وفي حال تم شراء هذه الحلوى من الخارج يفضل شراؤها قبل العيد بأيام، ويجب التنويع بين الحلوى، وذلك لضمان موافقتها لجميع الأذواق، وخاصة أذواق الأطفال.

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استخدام معطرات الجو

فكرة رائعة لوضع لمسة منعشة على منزلك، خاصة إذا تم وضعها مقابل أجهزة التكييف، ما سوف يساعد في انتشار الرائحة العطرية في كل أرجاء المنزل.

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