مع رفع أذان الفجر، باليوم الأول لعيد الفطر، تبدأ العديد من الفتيات بالتزين وارتداء الملابس الجديدة، للخروج لصلاة العيد.
وتضع بعضهن المكياج البسيط وطلاء الأظافر، الأمر الذي يثير الجدل حول صحة الوضوء.
وكانت دار الإفتاء المصرية، أوضحت خلال موقعها الرسمي الإليكتورني، إن طلاء الأظافر المصمت الذي يمنع وصول الماء إلى الظفر مانعٌ من صحة الوضوء؛ ويجب إزالته قبل الوضوء، مؤكدة أنه تصح الصلاة بعد ذلك مع وجوده.
وعن مستحضرات التجميل، أكدت "الإفتاء" أنه يجوز للمرأة الوضوء بعد وضع المكياج فى حالة أن تكون مساحيق التجميل المستخدمة لا تمنع وصول الماء إلى الشعر أو البشرة، أما إذا كانت تمنع وصول الماء فيجب إزالتها قبل الوضوء حتى يصل الماء إلى الشعر والبشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإفتاء توضح حكم صلاة العيد بالمكياج وطلاء الأظافر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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