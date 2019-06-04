أفكار ملابس واكسسوارات مميزة لهدايا عيد الفطر

لندن - لايف ستايل
تُعد هدايا عيد الفطر من بين الأمور التي تشغل بالكِ، فتجلسين لساعاتٍ وساعات تفكرين في الهدية الأفضل لمفاجأة أمّك، أخواتكِ وصديقاتكِ، ونُقدِّم لكِ مجموعة هدايا من ملابس وأكسسوارات تنضم حتمًا إلى أجمل هدايا عيد الفطر التي ترغب كل امرأة بالحصول عليها.
وإذا أردتِ عدم تكرير نفسكِ هذه السنة واختيار هديّة تفرح الأحبّ إلى قلبكِ، موقع جمالكِ جمع لكِ مجموعة من الهدايا الملفتة التي تناسب كلّ الأذواق. من الفساتين إلى العباية والبزّات، مرورًا بالأحذية وصولًا إلى الحقائب، وكلّها تصاميم وقطع تحمل لمسة شرقية - عصرية، مناسبة لأجواء عيد الفطر 2019.
واختاري مثلًا لصديقتكِ تصميم عصري - شيك، من Oscar de la Renta، وفاجئي أختكِ بحقيبة يد من Balmain لتعتمدها في السهرات. طبعاً، لا تنسي أن تهدي والدتكِ عباية بسيطة من Mango، لتطل بلوك شرقي لا مثيل له. كما بإمكانكِ أن تدلّلي نفسكِ أنتِ أيضاً من خلال اختيار الهديّة التي أحببتها من المجموعة التي اخترناها لكِ، ويمكنك اختيار حذاء من Chloé.
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ويمكنكِ أن تنسّقي الملابس والأكسسوارات معًا، لتكون الهدية كاملة متكاملة؛ وإن كانت صديقتكِ تميل إلى الأسلوب الأنثوي، اختاري لها فستان من "Ingie Paris" المطبّع بالزهور، ونسّقيه مع حقيبة القش من Aranaz.
كما بإمكانكِ أن تهدي أختكِ فستان من Mary Katrantzou، يليق بالإطلالات النهارية والمسائية على حد سواء، ونسّقي معه حذاء مسطّح من Dolce & Gabbana.
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