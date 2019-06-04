مواليد برج "الجوزاء" لا يقبلون بالعلاقات الغامضة ولديهم مبادئ

على الرغم من أن مواليد برج الجوزاء هوائيون ومترددون على الدوام وهذه الصفات تعتبر من أبرز سماتهم، إلا أن لهم 4 مواقف تكون فيها مواقفهم ثابتة ولا يمكن أن تتغير مهما اختلف الظروف، فهم لديهم ثوابت فى حياتهم ومبادئ لا يمكن أن تتغير مهما تكون الظروف، ومن هذه المواقف:

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1- مواليد برج الجوزاء لا يقبلون العلاقات الغامضة

يبتعد مواليد برج الجوزاء على الدوام عن العلاقات الغامضة سواء عند الارتباط العاطفى أو الصداقة، وهم قادرون على إنهاء العلاقة عند الشعور بالغموض.

2- يبادرون بتقديم المساعدة للجميع

مواليد برج الجوزاء يبادرون بتقديم المساعدة على الدوام لجميع من حولهم، فهم لا يترددون فى ذلك لأنهم شخصيات اجتماعية.

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3- يؤثرون فى أغلب المواقف مصلحة العائلة

فى حالة تعارض مصالحهم مع مصلحة الأسرة تكون مصلحة الأسرة الأولى ولا يترددون فى هذا الموقف أبدا، وهذا من أكبر مميزات برج الجوزاء.

4- لديهم قدرة على كتم غضبهم أمام الأغراب

يعرف عن مواليد برج الجوزاء أنهم سريعو الغضب ولكن هذا يظل أمام الأقارب والأصدقاء ولكن فى حالة الأغراب هم قادرون على كتم غضبهم والتحفظ الشديد.

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