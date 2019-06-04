لمريض السكري.. احذر جروح القدم

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

حذرت الجمعية الألمانية لمساعدة مرضى السكري من أن جروح القدم لدى مرضى السكري قد تترتب عليها عواقب وخيمة.

وأوضحت الجمعية أن حتى مواضع الضغط الصغيرة، التي تنشأ بسبب الأحذية الضيقة مثلا، قد تتسبب في الإصابة بعدوى خطيرة، مشيرة إلى أن السبب في ذلك يعزى إلى ما يعرف بمتلازمة القدم السكري.

وتحدث متلازمة القدم السكري بسبب سوء سريان الدم بالأقدام أو أضرار الأعصاب، وبالتالي يفقد المريض الإحساس بالقدم ولا يلاحظ الجروح إلى بشكل متأخر.

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وفي حال عدم علاج الجروح الصغيرة في الوقت المناسب، فسرعان ما تنشأ جروح غائرة تتسبب في بتر أصابع القدم أو أجزاء كبيرة من القدم.

ولتجنب هذا الخطر يتعين على مريض السكري فحص قدمه يوميا مع العناية الجيدة بها والحرص على ارتداء حذاء ذي مقاس مناسب.

وفي حال ملاحظة أي جرح بالقدم، يتعين على المريض استشارة الطبيب على وجه السرعة.