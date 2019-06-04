الفستان الماكسي موضة صيف 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

يتربع الفستان الماكسي على عرش الموضة في صيف 2019 ليمنح المرأة إطلالة جريئة على غرار الهيبيز.

وأوضحت خبيرة الموضة الألمانية إنيس مايروزه أن الفستان الماكسي هو فستان طويل يصل طوله إلى الأرض، مشيرة إلى أنه يمنح المرأة تهوية جيدة وإحساسا بالراحة.

وأضافت مايروزه أن الفستان الماكسي يزدان هذا الموسم بنقوش الزهور الحالمة ليبوح برقة المرأة أو نقوش جلد الحيوانات كجلد النمر ليمنح المرأة إطلالة شرسة ومتوحشة.

كما يتسم الفستان الماكسي بتنوع إمكانيات التنسيق؛ حيث يمكن الحصول على إطلالة أنيقة بتنسيقه مع صندل ذي كعب عال، بينما يمكن الحصول على إطلالة كاجوال بتنسيقه مع حذاء رياضي أو إسبادريل.