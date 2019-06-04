ما أسباب آلام الأعضاء التناسلية لدى المرأة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

تشعر بعض النساء بآلام في الأعضاء التناسلية أثناء الجماع أو عند التبول. فما أسباب هذه الآلام؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت مجلة "وومان" النمساوية أن آلام الأعضاء التناسلية لدى المرأة لها أسباب عدة، منها العدوى الفطرية أو التهاب المثانة أو عدوى المسالك البولية.

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وأضافت المجلة المعنية بشؤون المرأة أن آلام الأعضاء التناسلية قد ترجع أيضا إلى ما يعرف بالتهاب الفرج (فولفودينيا)، وهو ألم مزمن حول منطقة فتحة المهبل (الفرج) بدون سبب واضح.

وعلى أية حال تنصح "وومان" باستشارة طبيب أمراض النساء للتحقق من السبب الحقيقي الكامن وراء هذه الآلام.

وللوقاية من آلام الأعضاء التناسلية تنصح "وومان" بتجنب الملابس الداخلية المصنوعة من ألياف اصطناعية والسراويل الضيقة للغاية (سكيني)، وكذلك عدم إزالة شعر العانة بشكل تام.