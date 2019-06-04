الراقصة إيمي عن تضارب موعد عيد الفطر: "آخر كلام أرقص بكرا ولا لا؟"

سخرت الراقصة إيمي سلطان من تضارب موعد عيد الفطر المبارك، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "طب آخر كلام أرقص بكرا ولا لا؟".

وكان مفتي الديار المصرية الدكتور شوقي علام، قد أعلن تعذر رؤية هلال شهر شوال، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان لعام 1440 هجرية، في الوقت الذي أكدت فيه الحسابات الفلكية أن اليوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك.

وإيمي سلطان هي مهندسة ديكور درست الهندسة في إحدى الجامعات البريطانية، وتمارس فن الباليه والرقص الشرقي، وتركت هندسة الديكور من أجل العمل كراقصة شرقية، حسبما أكدت في تصريحات تلفزيونية لها.

وأوضحت إيمي، أنها "كانت ترقص البالية أصلا وذهبت لرقص البالية في تركيا وهناك شاهدت الرقص الشرقي في أحد الملاهي الليلية وبعدما رجعت مصر بدأت في البحث عن كتب تتحدث عن تاريخ الرقص الشرقي حتى توصلت لمدربة رقص شرقي عن طريق راقصة شرقية برازيلية".

وأشارت إيمي إلى أنها لا تتضايق من وصفها بـ"الرقاصة": "أنا مبتضايقش من كلمة رقاصة لأن راقصة بالفصحى ورقاصة بالعامية".

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وتابعت إيمي: "فجأة لقيت نفسي حبيت الموضوع جدًا ولقيت نفسي عايزة اشتغل فيه، الموضوع ده جه كده ومكنش عندي خطة لكده".

وأشارت إيمي سلطان إلى أن أسرتها لم تقف ضدها كما أشيع ولكنهم خافوا عليها بسبب الناس، مؤكدة أن والدتها كانت تأتي لمشاهدتها.

وعن الفرق بين عملها كراقصة وكمهندسة ديكور، قالت إيمي إن حياتها في السابق مثل حياتها الحالية والفرق هو أنها أصبحت من المشاهير ولها معجبين.

وأكدت إيمي سلطان أن دخلها أثناء عملها كمهندسة ديكور ورقص الباليه كان أكثر من دخلها كراقصة نظرًا لأن أغلب دخلها يعود للعمل مرة أخرى في شكل بدلة رقص وكذالك فرقة موسيقية تعمل معها.

وأوضحت إيمي سلطان أنها "الأعلى أجر في مصر" مؤكدة "بحب الرقص وحاربت عشان اشتغل في الرقص وهرقص لأطول فترة لحد ما جسمي ميقدرش يرقص".

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