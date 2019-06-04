طريقة عمل السمك البوري السنجاري

تعتبر المأكولات البحرية من الأطباق الصحية التي يجب تناولها من وقتٍ لآخر، ومنها: سمك البوري سنجاري، وهو من الأنواع التي تكثر في منطقة البحر الأبيض المتوسط، وخاصة الإسكندرية، وكغيره من الأنواع يمكن طهيه بعدة طرق مختلفة سواءً بالشيّ، أو بالقلي، أو مع الأرز. طريقة عمل سمك البوري السنجاري المكوّنات كيلو سمك بورى رشه ملح رشه كمون 3 ثمره ليمون 6 فصوص ثوم مفروم 4 ثمره طماطم مقطعه مكعبات 2 حبه فلفل رومى مقطع مكعبات حزمه بقدونس مفروم بصله صغيره حلقات 3 معالق كبار زيت 2 حبه جزر مبشور Advertisements طريقة التحضير - ننظف السمك جيدا ونزيل منه أي عوالق ونغسله تحت ماء جارى ونفتح السمكة من ظهرها مثل الكتاب المفتوح، ونذيل رأسها ثم نضعها على طبق مسطح. - يتبل السمك بالليمون والكمون والثوم والملح ونتركه ساعة. - في طبق آخر ضعي الطماطم المكعبات والفلفل والخضروات، والجزر والبصل وحطى نقطه زيت ورشة ملح وكمون واخلطيها ببعض. - احضري صنية للسمك، وافرشى فيها ورق فويل وادهنيه بالزيت ورصي السمك فوقها، وافتحيه وضعي في قلبه خليط الخضروات. - أخيرا، رشي زيت وعصرة ليمون، ويجب أن تقطعي الليمون شرائح لتزيين السمك. ​

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