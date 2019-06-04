سحر تطلب الخلع: "جوزي مدرس متحرش ونظراته غير بريئة"

بعد أقل من عام على الزواج، رفعت "سحر.ع"، 31 عاما، دعوى خلع حملت رقم 1984/2018، ضد زوجها "كمال.أ"، مدرس، 34 عاما، لاستحالة العشرة بينهما بعدما اكتشفت علاقاته المتعددة ونظراته غير السوية للطالبات.

ارتباط تقليدي جمع بين الزوجين، قبل أشهر ماضية، تروي الزوجة، لـ"هن"، "اتجوزنا من كام شهر فاتو زواج تقليدي بعد خطوبة بسيطة استمرت حوالي 3 شهور مكنتش مرتاحة لكل حاجة معاه طول الوقت نظراته غير البريئة كانت بتوترني لكن الكل كان بيضغط عليّ عشان سني كبر ولازم أتجوز ووافقت بعد ضغط كبير من أهلي، لأن مكانش في عرسان بيتقدمولي لكن بعد الجواز اكتشفت علاقاته النسائية المتعددة بشكل وحش جدا خلاه صغر في عيني أكتر ومبقتش طايقاه".

صدمة كبيرة تعرضت لها الزوجة بعد اتهام زوجها بالتحرش بإحدى العاملات، توضح: "صبرت عليه كتير واستحملت خيانته لكن الفضيحة ليه استحملها معاه.. من فترة اتوقف عن العمل وقعد في البيت مكنتش عارفة حاجة في الأول لكن مع الوقت فهمت إنه متهم بالتحرش بإحدى العاملات في المدرسة وتم وقفه عن العمل لحين انتهاء التحقيق ولما واجهته عينيه كانت بتكذب ومكنتش مرتحاله وخصوصا إني عارفة إنه مش محترم وقتها أخدت قرار الانفصال وإني أنهي حياتي معاه والحمدلله إن معنديش أطفال ولما رفض الطلاق بالمعروف عشان خايف على نفسه من الفضيحة رفعت خلع عشان أخلص منه".

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