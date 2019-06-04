بالفيديو| رضوى الشربيني تصف رد فعل البنات لما الـ"ex" يقول إنه "فركش"

شاركت الإعلامية رضوى الشربيني، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، مقطع فيديو قصير لها عن "فركشة" الشخص الذي تحبه البنت مع صديقته.

ففي المقطع الذي لا يتعدى ثواني معدودة الذي وضعته "رضوى" تحت عنوان: "لما الـex يسيب صحبته ويجي يقولك"، لتعلق عليه قائلة: "والله ما قالولي.. شفت قلبي حاسس".

وتفاعل معها العديد من المتابعين بـ"إيموشنات" مضحكة على مقطع الفيديو، كما علق البعض معجبين بتعليقها: "عسل.. ليكي وحشة".

​