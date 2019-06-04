ذهبت للإبلاغ عن غيابه.. سيدة تقتل طفلها وتلقي بجثته في المجاري

تجردت من مشاعر الأمومة ولم تراع حرمة ليالي العفو من الشهر المبارك، إذا ارتكبت سيدة جريمتها بحق طفلها ذو الـ12 عاما، وألقت جثته في المجاري وبدم بارد ذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عن غيابه عن المنزل.

فتفاصيل الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة طنجة بالمغرب، تمثلت في إقدام أم مغربية على قتل طفلها ووضعت جثته في كيس بلاستيكي ومن ثم ألقت بها في المجاري المائية، وذهبت إلى الشرطة للإبلاغ عن غيابه، بحسب ما ذكره موقع "فبراير" المغربي.

فقالت الأم المتهمة في بلاغها بأن طفلها الذي يدعى "إبراهيم" ذهب لتناول وجبة الفطار في منزل أقاربه، ولم يعد منذ ذلك الوقت، فأجرت الشرطة التحريات لتتوجه إلى اتهام الأم بقتل ابنها، حيث أثبتت التحريات بأن الطفل لم يغادر منزل أسرته.

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وبالتحقيق مع الأم اعترفت بأنها ارتكبت هذه الجريمة، حيث قتلت ابنها ووضعت جثته في كيس بلاستيكي، لإخفاء معالم جريمتها، ومن ثم رمته في منطقة خلاء بين المدينتين المتواجدتين شمال المغرب، وبعدها توجهت للإبلاغ عن اختفائه لدى الشرطة.

وذكرت الأم بانها لم تتعمد قتل ابنها وأن الحادث جاء عن طريق القتل الخطأ، ما يخفف ذلك من العقوبة التي تنالها، حيث تتحفظ عليها الأجهزة الأمنية.

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