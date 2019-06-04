أعراض وعلاج الإسهال

يعانى البعض أحيانا من الإسهال الشديد وصعوبة التعامل معه، لذلك قدم موقع "daily medical"، أعراض الاسهال وكيفية علاجة. العدوى الفيروسية العدوى الفيروسية مثل الروتا، والبكتيرية مثل السالمونيلا، وعدوى القولون. العدوى الطفيلية مثل الجيارديا ويتسبب في حدوث الاسهال. مرض التهاب الأمعاء أو مرض كرون أو التهاب القولون التقرحي أو مرض الاضطرابات الهضمية. المضادات الحيوية بعض المضادات الحيوية وبعض أدوية الحموضة وبعض أدوية علاج ارتجاع المرئ. ولعلاج الإسهال شرب المياه من مصدر نظيف أو تصفيتها. تنظيف الطيور واللحوم جيداً قبل الطهي. Advertisements طهي اللحوم جيداً. تنظيف وتعقيم أسطح الطهي والتقطيع جيداً. غسل الفواكه والخضروات بشكل جيد قبل استخدامها. غسل اليدين قبل وبعد التعامل مع الطعام. غسل اليدين بعد استخدام الحمام، أو تغيير الحفاض، أو التعامل مع شخص مريض بمرض معدي. ​

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