استوحي إطلالتك في العيد من منصات الأزياء العالمية

تحرص معظم النساء مع اقتراب العيد وكثرة المناسبات الاجتماعي، على الظهور بإطلالة أنيقة وعصرية مستوحاة من منصات الموضة العالمية؛ لذلك نستعرض لكي بعض القطع التي عليك اعتمدها في العيد للحصول على إطلالة مميزة.

الزهور والأقمشة المشجرة

ظهرت الفساتين والبدل المشجرة بقوة في شهر الموضة العالمي، وبخاصة في عرض أزياء إيلي صعب إذ اعتمد على أشكال الزهور المختلفة في معظم التصاميم، فيمكنك ارتداء اوف شولدر طويل مشجر مع جزمة باللون النيود، أو اختيار بدلة كاجوال من ألوان الباستيل تناسب السهرات العائلية.

موضة Tie Dye

وتعتمد هذه الصيحة على الألوان العديدة والمتداخلة في القطعة الواحدة، وهي من أكثر القطع المبهجة التي تناسب أجواء العيد، يمكنك اعتمدها على هيئه تيشرت، وبنطلون من الجينز، أو قميص على شكل فستان مع حذاء بكعب عالي.

الشبك

وشهدنا هذه الموضة في معظم التصاميم، ورأيناها على شكل أقمشة شبكية فوق الأزياء أو كقطع منفصلة وفي الحالتين أضافت هذه الأقمشة لمسة عصرية وحيوية على الإطلالات. وظهرت بألوان متنوعة.

التصاميم التي تحتوي على شراشيب

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تعطي التصاميم التي تحتوي على شراشيب مظهر حيوي، مناسب لإطلالات العيد المسائية، فيمكنك ارتداء تنورة من الجلد، مع توب قصير، أو فستان كاجوال يحتوي على شراشيب من أسفل، وحذاء بكعب عالي.

التنانير الواسعة

وأعادت عروض الأزياء العالمية لموسم ربيع وصيف 2019 التنانير الواسعة الطويلة إلى واجهة الموضة، فإذا كنتِ من للممتلئات فهى الخيار الأمثل، ولكن إذ كنتِ من أصحاب القامة القصيرة يفضل ارتداء التنورة الواسعة القصيرة.

الجمبسوت

اعتمدي الجمبسوت بقماش الترترالذي يعتبر من أحدث الصيحات وأكثرها رواجًا، كما رأينا العديد من النجمات اللاتي قمن باعتماده في المهرجانات والمناسبات الهامة، أو اختاري التصاميم المستوحاة من أزياء السبعينات بالألوان الكلاسيكية مع السراويل الواسعة، وهذا النوع مناسب أكثر للإطلالة المسائية، والتجمع مع الأصدقاء.

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