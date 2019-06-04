اللبنانية سيرين عبد النور تتألق بفستان أبيض في حفلة سحور

تألَّقت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور، في إطلالة ساحرة أنيقة بالأبيض خلال مشاركتها في حفلة سحور الأحد، ونشرت الصور على حسابها على موقع "إنستغرام".

وارتدت سيرين عبد النور فستانًا باللون الأوف وايت ذو أكمام، ومفتوح على الساق حتى الركبة، وهو من تصميم مصمم الأزياء اللبناني طوني ورد، واختارت سيرين حقيبة يد صغيرة باللون ذاته مطرزة بالفصوص، وهي من sarahsbag.

كما اختارت سيرين تسريحة شعر ذيل الحصان، وهي تسريحة مفضلة لدى سيرين عبد النور وتختارها في العديد من إطلالتها.

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ووجهت سيرين عبد النور الشكر لكل من ساعدوها في التألق بهذه الإطلالة سواء مصمم الفستان أو مصممة الحقيبة والحذاء، والميكب أرتيسيت ومصفف الشعر.

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