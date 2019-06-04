ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة بفستانها الفضي

نشرت الفنانة المصرية ليلي علوي مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستغرام، من خلال حضورها حفل سحور قناة MBC مصر، حيث ظهرت بإطلالة أنثوية مثيرة، حيث ارتدت فستانًا فضي اللون و مطرز، وحمل التصميم توقيع المصمم حسين الجسمي، بالقماش اللامع و المطرز، بقصة جديدة، ولاول مرة تطل بهذا الستايل مما منحها إطلالة أنثوية جذابة. وتركت ليلى علوي شعرها مموج واختارت مكياجا جذابا ارتكز على الألوان الترابية. قد يهمك أيضا:الفنانة ليلي علوي تكشف عن سر الحفاظ علي جمالها الفنانة ليلى علوي تحتفل بعيد ميلادها مع الفنانة إلهام شاهين

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