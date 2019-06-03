رسالة مؤثرة من إيمي سمير غانم لشقيقتها دنيا: "ربنا يجمعني معاكي في الجنة"

وجهت الفنانة إيمي سمير غانم رسالة لشقيقتها الفنانة دنيا، عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وذكرت "إيمي" في رسالتها: "دنيا أنا فخورة أنك أختي بجد ومن قلبي، أنتي أكتر إنسانه طيبة في حياتي أنتي وأهلي أكيد، ربنا يزيدك بحب الناس أكتر وأكتر لأنك تستاهلي كل خير وربنا يحفظك وينجحك إن شاء الله دايمًا، انهاردة هدعيلك من قلبي وأنا بصلي التهجد وربنا يجمعني معاكي أنتي وأهلنا في الجنة بإذن الله بحبك قوي".

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وهي الرسالة، التي لاقت تفاعلا كثيرا من متابعي الفنانة إيمي، حيث جاءت التعليقات: "ربنا يديم المحبة ما بينكم ويخليكم لبعض. يا حياتي عليكم ما شاء الله أحلى إخوات. أجمل فنانتين في الوطن العربي وأكثر اثنين محترمين ربنا يخليكم لبعض".

وشارك الفنانة دنيا سمير غانم في السباق الرمضاني بمسلسلها "بدل الحدوتة ثلاثة"، بينما شاركت الفنانة إيمي سمير غام بمسلسل "سوبر ميرو".

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