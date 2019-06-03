شركة بريطانية تُنتج رداًء مميزًا على هيئة "جلد الحية"

لندن - لايف استايل
تنتج شركة بريطانية رداءً مميزاً على هيئة جلد الحية، يمكن أن ترتديه النساء بكافة الأعمار من المراهقة وحتى سن الشيخوخة، ويمكن ارتداء هذا الرداء بعدة طرق، مع إقرانه مع الجينز لإطلالة غير رسمية، أو يمكن ارتداؤه أيضاً مع حذاء بكعب مع أحزمة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتقول الشركة إن رداءها الذي يبلغ سعره 150 جنيهاً استرلينياً (210) دولار يصلح لكافة الأجيال، وللتأكد من ملائمة هذا الرداء لجميع الأعمار، تم اختباره على 7 عارضات من أعمار مختلفة وكانت هذه النتيجة. وتأسست شركة "هوب" وتأسس الشركة في عام 2015 على يد نينا ماكينتوش، عضو مجلس الإدارة السابقة في شركة "إم آند إس".
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