كيف سخر رواد فيسبوك من استطلاع هلال شوال؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - بسمة مشالي:
أثار التضارب في رؤية هلال التاسع والعشرين من شهر رمضان، السخرية لدى رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية قبل أن تحسم دار الإفتاء الجدل وتؤكد غدا المتمم لرمضان.
وفي الألبوم المرفق بالأعلى نستعرض لكم أبرز تعليقات متابعي "تويتر" و"فيسبوك" على تعذر رؤية هلال شوال.
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