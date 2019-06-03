محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي:
من أصعب اللحظات التي قد يواجها مريض السكّري في عيد الفطر المبارك هي التحكّم في شهيته، وتصبح حلوى العيد بالنسبة له حينها هاجسًا يطارده.
ومرض السكر من أبرز الأمراض المزمنة التي يعاني منها الكثيرون في مصر، ويرجع ذلك لأسباب عديدة منها الإفراط في تناول السكريات المصنّعة خاصة خلال المناسبات على سبيل المثال مناسبة عيد الفطر المبارك.
وتشدد الدكتورة مروة الحسيني، أخصائية أمراض الباطنة في تصريحها لـ"الخليج 365"، على ضرورة تجنب تناول حلوى العيد، متابعة: "لكن إذ اضطر مريض السكري لفعل ذلك عليه الحد من الأضرار الناتجة عنه عن طريق تناول 50 جرامًا فقط من الكحك والبسكويت والبيتفور".
ونصحت "الحسيني" مريض السكّري بضبط وقياس نسبة السكر في الدم قبل تناولك تلك الحلوى، وبالحركة أو بممارسة المشي والابتعاد عن الخمول للتحكّم بمعدّل الجلوكوز، والدهون وضغط الدم، وشرب كمية وافرة من المياه.
كانت هذه تفاصيل خبر لمرضى السكر.. إليك النسبة المحددة لتناول كحك وبسكويت العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.