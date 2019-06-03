تعرف على السعرات الحرارية لكعك العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

يعشق كثيرون تناول الكعك والبسكويت في أول أيام العيد، لكن عيلنا تجب الإفراط في تناوله؛ لأنه رغم صغر حجم تلك الحلوى، إلا أنها تحتوي على سعرات حرارية عالية، لذا يجب الحذر.

وذكر موقع "hayatouki" السعرات الحرارية لحلوى عيد الفطر كما يلي:

- قطعة الكعك المتوسطة تحتوي على حوالي 200 سعر حراري. وتعتبر الأعلى بين حلوى العيد.

- قطعة الكعك بالتمر تحتوي على 181 سعرًا حراريًا.

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- قطعة الكعك بالعجمية أو الملبن أو المكسرات تحتوي على 220 سعرًا حراريًا.

- قطعة الغريبة تحتوي على 150 إلى 160 سعرًا حراريًا.

- قطعة البيتي فور تحتوي على 80 إلى 90 سعرًا حراريًا.

- بسكويت النشادر يعتبر الأقل في السعرات الحرارية، حيث يحتوي على 50 إلى 90 سعرًا حراريًا.