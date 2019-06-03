جولة لـ"الخليج 365".. تعرف على أسعار وخصومات ملابس "البرندات" في العيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- آية شطوري:

لم تمر مناسبة دون أن تستغلها مجموعة من الماركات والمحلات التجارية، للاستفادة من التسويق لنفسها ، وفي عيد الفطر المبارك تقدم مجموعة من الماركات تخفيضات على منتجاتها تصل إلى 20%.

وفي جولة لـ"الخليج 365" بأحد أكبر المولات التجارية لمصر، رصد بعض أبرز العلامات التجارية التي تقدم خصومات بمناسبة عيد الفطر المبارك، إذ قدمت "zara" خصم 20٪ على بعض قطع الملابس الصيفية، أما "h&m" قدمت عرض شراء قطعتين والحصول على الثالثة مجانا على جميع المعروضات، بينما احتفظت "lc wakiki" على بعض المعروضات الصيفية لـ"new collection" بنفس الأسعار دون تخفيضات، والبعض الآخر بتخفيض ٢٠٪. وإلى أسعار المنتجات:

ملابس الفتيات:

- بلوزة صيفي "zara" تبدأ من 800 جنيها، في "h&m" 450 جنيها.

- بذلة نسائية من القماش الكريب في zara مكونة من بليزر وسروال تبدأ من 1900 لـ2200.

- بنطلون جينز عادي بـ"zara" يبدأ من 800 جنيه، بينما "lc wakiki" يبدأ من 450.

- جامبسوت صيفي بحزام من 1900 جنيه في "zara"، و1100 في "bershka".

- فستان صيفي للبحر بالقماشة القطن يبدأ سعره من 1900 في "zara"، و700 جنيه في "h&m".

- فستان جينز صيفي من 600 لـ800 في "h&m".

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- هوت شورت من 200 لـ350 في "h&m".

- جاكت جينز بيدأ في "zara" من 900 جنيه، و700 في "lc wakiki".

تيشيرت حريمي "lc wakiki" يبدأ من 200، و"zara" بـ400 جنيه.

- بنطلون جينز "بوي فريند" جينز حريمي في "h&m" يبدأ من 600 جنيه، و400 في "lc wakiki".

ملابس الشباب:

- "تي شيرت" يبدأ من 1200 في "zara"، و600 جنيه في "h&m"، و170 في "lc wakiki".

- شورت صيفي في "zara" يبدأ من 1200، و300 "lc wakiki".

- قميص رجالي يبدأ من 800 جنيه في "zara"، و300 في "lc wakiki".

- بنطلون جينز رجالي يبدأ من 1500 جنيه "zara"، و390 في "lc wakiki".