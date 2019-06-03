كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 10:40 مساءً - تسعى كل سيدة لاختيار عطور فخمة لإطلالة عيد الفطر، كما تبحث عن التميز واختيار العطر الذي يناسبها من مجموعة كبيرة من العطورالعالمية.

تعرفي الىعطور فخمة لإطلالة عيد الفطر من أفضل العطور العالمية، والتي يمكنك الاعتماد عليها لتتألقي هذا العيد :



1- عطر Scandal من Jean Paul Gaultier: يصلح هذا العطر تسميته عطر المرأة الناضجة والمشاغبة في الوقت نفسه. يتميز بجمعه بين البرتقال الورد والغاردينيا والعسل.



2- عطر L'Ange Noir من Givenchy: من افضل عطور فخمه فرنسيه مناسب للمرأة التي تتقن فن التلاعب والاغواء لتسحر من حولها بعطرها الجذاب. تركيبة هذا العطر تحتوي على السوسن الابيض والجلالجان الاسود.



3- عطر J’Adore L’Or من Dior: من أكثر العطور النسائيه الفرنسيه شهرةً فهو مزيج من الياسمين مع الفانيلا والمسك وهو مناسب للمرأة التي تحب التألق ولفت الانظار.



4- la vie est belle من Lancome: يتصدر هذا العطر قائمة العطور الفرنسية الفخمة فهو ينثر السعادة والفرح حولك بتركيبة السوسن والفانيلا وزهر الليمون.



5- Far Away من ِAvon: يزودك هذا العطر بنفحة منعشة انثوية مع خلاصة الشاي الاسود ليكشف عن جانبك الماكس والجريء وتتألقي في يومياتك وسهراتك.

Advertisements



6- عطر Chanel N5 من Chanel: من أكثر العطور رواجاً لدى غالبية النساء حول العالم من عطور فخمه نسائيه وهو عطر نابض بالانوثة وهو مصنوع من زهور الياسمين وزهور مايو.

تابعي ايضاً:

عطور عربية لسهرات رمضان

5 عطور مستوحاة من الشرق الأوسط... مثالية لشهر رمضان

5 عطور مستوحاة من الشرق الأوسط... مثالية لشهر رمضان