كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 10:40 مساءً - اختارى مكياج عيد الفطر 2019 خفيف وناعم يعكس جمالك، دون أن يشعر أحد بإنك تضعين الكثير من المكياج، وتميزي بإطلالة ناعمة.

مكياج خفيف للعيد



مكياج عيد الفطر 2019 خفيف وناعم، مع قطع ملابس وتسريحة شعر بسيطة، وكونى واثقة من جمال وشياكة إطلالتك، فقومى بإختيارألوان النود، ودرجات البنى الغامق.



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة مختلفة وجذابة تميزك عن من حولك أثناء العيد، اختارى مكياج خفيف ورسمة عين بسيطة دون اللجوء للكحل والأيلاينر، ثم قومى بوضع أحمر شفاة جذاب، فرسمة عينيك البسيطة مع وضع أحمر الشفاه الجذاب سوف يعطيكى جاذبية خاصة تفرقك عن من حولك، فطلى بإطلالة كالأميرات .



لـ مكياج عيد الفطر 2019 خفيف وناعم، قومى برسم عينك برسمة "القطط"، من خلال رسم خط رفيع بالآيلاينر، مع وضع روج نود، واستعمال الماسكرا، واسحرى الكل ببساطة إطلالتك.

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