كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 يونيو 2019 10:40 مساءً - تمنحك تسريحات شعر طويل إطلالة مميزة خلال المناسبات. سنقدم لك خيارات لـ تسريحات شعر طويل على غرار النجمات، اختاري منها ما يناسبك لتزيدي تألقاً.



تسريحات الشعر الويفي



إذا كانت شخصيتك رومانسية وناعمة بعيدة عن التكلف، إخترنا لك تسريحات شعر حالمة بالشعر المنسدل الويفي والتي تبرز أنوثتك بشكل لافت. تدللي بتسريحة شعر الفنانة اللبنانية نانسي عجرم مع فرق الشعر الوسطي وسحب جزء منه للخلف بطريقة أنيقة، وترك الخصل منسدلة على الجانبين ولا تنسي التزين بالأقراط اللامعة، وهي تسريحة تلائم الشابات بمختلف إطلالات الأزياء سواء الكاجوال او السهرة، أو اتجهي نحو أسلوب الفنانة اللبنانية نوال الزغبي التي اعتمدت تسريحة شعر مموجة جانبية مع الغرّة المرتفعة، وهي تسريحة أنيقة جدا وتلائم فساتين السهرات. واخترنا لك ايضا تسريحة شعر بغاية الرومانسية من مصممة الأزياء داليدا عياش مع خصلات الشعر الملتفة للخلف.



تسريحات شعر بالأكسسوار الفخم



لإطلالة مفعمة بالفخامة مع فساتين السهرة البراقة والفاخرة، ننصحك بإختيار تسريحات شعر مزيّنة بالأكسسوارات المشعة بمختلف الموديلات. تألقي بتسريحة شعر مشاغبة وغير متوقعة على غرار الفنانة اللبنانية ماغي بو غصن التي اعتمدت تسريحة ذيل الحصان المربوط الأعلى مع الأكسسوار المبروم الفضي، وهي إطلالة حيوية ومرحة تبعد عنك ملل روتين التصفيفات التقليدية. اما ان كنت كلاسيكية في ذوقك، فتلهمك الفنانة مريم حسين بتسريحة شعر الشينون المنخفضة مع طوق الورد الجانبي اللامع. لإطلالة حالمة كالأميرات، استعيني بأسلوب الفنانة داليدا خليل مع الشعر المنسدل الويفي والأكسسوار الذي جاء على شكل تاج في مقدمة شعرها.





تسريحات شعر بالكعكة الأنيقة



لا تبطل موضة هذه التسريحة بتاتا على مر السنوات، وتتميز بأنها تسريحة سهلة التطبيق وبمرونة تنسقيها بأساليب مختلفة سواء مع الأزياء الراقية أو الملابس الشبابية الكاجوال. تألقي بهذه التصفيفة ف على طريقة الفنانة اللبنانية سيتفاني صليبا مع الغرة الجانبية، أو نسقيها مع إطلالة كاجوال كإطلالة الفنانة نادين نجيم، وتذكري بأن هذه التسريحة تكشف ملامح الوجه بوضوح لذا احرصي جيدا على أن يكون مكياجك بدون أخطاء ويخفي عيوب بشرتك.

نعرض لك في الصور المرفقة خيارات متعددة لـ تسريحات شعر طويل على غرار النجمات لتكوني مميزة .

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