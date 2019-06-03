ثوب مزين بمعالم لندن.. هكذا استعدت ميلانيا ترامب لمقابلة ملكة بريطانيا

اختارت ميلانيا ترامب، سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى، طريقة مختلفة لفت انتباه ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، خلال تواجدها مع زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للولايات المتحدة.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، نقلًا عن صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ميلانيا لجأت لارتداء ثوب من ماركة جوتشي الإيطالية.

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وتزيّن الثوب الأبيض، الذي ارتدته ميلانيا، ببعض معالم لندن الشهيرة مثل جسر البرج الشهير وساعة بيج بين، وقصر ويستمنستر وحافلات لندن ذات الطابقين، وذلك لمقابلة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، اليوم الإثنين.

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