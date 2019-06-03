أغرب قضايا الخلع والطلاق في أسبوع| "جوزي بيتكسف".. "مش بيحب الملح على الأكل"

قضايا الخلع الآن لم تعد محصورة على العنف الجسدي فقط، ولكن هناك بعض الأسباب الغريبة، التي تتسبب في حدوث الخلع، رصد "هُن"، أغرب قضايا الخلع هذا الأسبوع.

الملح خرب بيت رشا

بعد أقل من 3 أشهر على الزواج، أقدم "رضوان.ع" 43 عامًا، تاجر غلال، على طلاق زوجته الثانية "رشا.م" 32 عامًا، غيابيًا بعد مشاجرة حادة بينهما دفعته للتعامل معها بعنف شديد، ما تسبب في كسر يد الزوجة بسبب "زيادة الملح في الأكل".

موقف صعب أثار استياء الزوج الأربعينى بعد صينية اللحمة، التي قامت بزيادة الملح فيها، الأمر الذي أثار غضب الزوج.

مشاجرة عنيفة نشبت بين الزوجين بسبب الملح الزائد في الطعام، فانهال الزوج عليها بالضرب، وكان نصيبها الطلاق غيابيا.

جوزي خجول

بعد أقل من 6 أشهر على الزواج، أقامت إسراء.ع 25 عامًا، دعوى خلع حملت رقم 1443/2019، ضد زوجها خالد.أ 28 عامًا، لاستحالة العشرة بينهما، بسبب ما وصفته بخجل زوجها الشديد، ما يتسبب في شعورها بالإحراج أمام أصدقائها وأقاربها.

صدام بين الزوجين، في محاولة من الزوجة لتشجيع زوجها ولكن وصفها الزوج أنها "قليلة الأدب"، لذلك اختارت التخلص من حياتها مع زوجها عن طريق الخلع.

جوزي اتجوز فتاة ليل

بعد سبع عشر عامًا من الزواج، لم تجد "هند" 38 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 1942 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

عشرة عمر جمعتهما لسنوات طويلة، لمدة 17 عامًا، اسفرت عن انجاب "ولد وبنت" في مراحل تعليم مختلفة.

Advertisements

كان زوجها يعمل محاميًا، انساق وراء فتاة ليل وتزوجها سرا، حتى اكتشفت أمره من هاتفه المحمول.

رفضت الزوجة البقاء على ذمة زوجها، والذي ينساق وراء فتيات الليل.

سعدية تكتشف خيانة زوجها الستيني

كان الخلع هو القرار، الذي اتخذته "سعدية"، 50 عامًا، بعد خيانة زوجها لها بفتاة تصغره في السن، بعد 25 عامًا، زواج أسفر عن إنجاب 3 أولاد.

بعد خمس وعشرين عامًا من الزواج، لم تجد "سعدية" 50 عامًا، مفرا من إهانة زوجها وخيانته لها، سوى إقامة دعوى خلع برقم 950 لسنة 2019، بعدما وصلت العلاقة بينهم إلى طريق مسدود.

كان الزوج موظف مرموق في الدولة، وكان يعاملها أحسن معاملة، حتى المعاش، واكتشفت خيانته لها من رسائل الهاتف المحمول، وزواجه من فتاة في مقتبل العمر.

رفضت الزوجة البقاء على ذمة زوجها، والذي ينساق وراء الفتيات الصغيرات.

​